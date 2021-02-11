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السعودية تطالب بتوحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان

السعودية تطالب بتوحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة

وزير خارجية السعودية: نطالب باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة

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دبي _ العربية.نت

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أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، على أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف وزير خارجية السعودية، أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة جائحة كورونا، وتدين كل التدخلات في شؤون الدول الأخرى.

وطالب الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين بمنتدى فيليا بأثينا، باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة.

كما شدد على أهمية سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أن السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده تدعو دائمًا إلى التوصل لحلول سلمية لكل الصراعات القائمة، مؤكدًا سعي مصر دائمًا إلى تدعيم العلاقة مع قبرص واليونان من أجل تحقيق استقرار الشعوب.

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وأضاف أن مصر تزكي دائمًا عدم الانتقائية وأن تكون المبادئ متسقة مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن هناك تحديات سياسية واقتصادية تطلب التعاون مع الجميع لأن كل منطقة تعاني من مشاكل.

وتابع يقول: "نسعى إلى علاقات متوازنة مبنية على التعاون وتحقيق الاستقرار والبعد عن التدخل العسكري والقوة، كما نسعى لتعاون أشمل لتحقيق الاستقرار في المتوسط والمنطقة".

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