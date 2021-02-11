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وزير خارجية السعودية يبحث مع رئيس وزراء اليونان التطورات بالمنطقة

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي

وزير خارجية السعودية يبحث مع رئيس وزراء اليونان التطورات بالمنطقة

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دبي _ العربية.نت

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استقبل رئيس وزراء جمهورية اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالعاصمة أثينا اليوم الخميس، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي.

ونقل وزير الخارجية، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرئيس الوزراء، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

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وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية اليونان الدكتور سعد العمار، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية بوزارة الخارجية سلطان بن خزيم.

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