.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الطب البديل السعودي: دربنا 944 على ممارسة الحجامة

الحجامة
الحجامة

الطب البديل السعودي: دربنا 944 على ممارسة الحجامة

يمكن للمستثمرين الحصول على تراخيص لمنشآت ومؤسسات علاجية واستشفائية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - عبد العزيز المطيري

نشر في: آخر تحديث:

أكد المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي أن إجمالي عدد الممارسين السعوديين، الذين تدربوا على ممارسة الحجامة العام الماضي 2020 بلغ 944 ممارسا صحيا، منهم 391 طبيبا، و286 اختصاصي علاج طبيعي، و181 اختصاصي تمريض، فيما جاء 86 في عدد من التخصصات الأخرى.

وأوضح المركز لـ "العربية.نت" أن السياحة العلاجية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تعد ضمن أهداف المركز التي يسعى إلى تحقيقها لرفع مستوى الجودة في العلاج، وذلك عن طريق ممارسات الطب البديل والتكميلي المعتمدة، وهي كل من: الوخز بالإبر، وتقويم العظام، وتقويم العمود الفقري، والمعالجة الطبيعية، والعلاج بالأعشاب، والحجامة.

وأشار المركز إلى أن هذا التوجه يتضح من خلال التنظيم الجديد الصادر من المركز، والذي يتيح للمستثمرين سواء من داخل أو خارج السعودية البدء في إصدار تراخيص لمنشآت ومؤسسات علاجية واستشفائية، تتضمن العديد من ممارسات الطب البديل والتكميلي، أسوة بما يتواجد في دول أوروبية وآسيوية تشتهر بمثل تلك المجمعات العلاجية.

مصر واليونان وقبرص تؤكد على احترام السيادة البحرية العرب والعالم شرق المتوسط مصر واليونان وقبرص تؤكد على احترام السيادة البحرية

وفيما يتعلق بمراحل التراخيص لممارسة الحجامة في السعودية، أوضح أنه يستلزم توفر الضوابط والاشتراطات العامة لترخيص الممارسين الواردة في الفصل الأول من دليل مزاولة الطب البديل والتكميلي، إضافة إلى الحصول على شهادة إتمام الدورة التدريبية المتخصصة لممارسي الحجامة واجتياز الاختبارات المعدة لذلك، والحصول على بطاقة تسجيل وتصنيف مهني لدى المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وأخيراً التقديم للحصول على الترخيص النهائي والذي يخول صاحبه لممارسة الحجامة بشكل نظامي.

يذكر أن عدد تراخيص الحجامة الصادرة للمراكز الصحية في السعودية بلغ 26 ترخيصاً خلال النصف الأول العام الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية 22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية
البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف "كورال بلوم"
‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬ ‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬
المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها
اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية  اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية 
الغذاء السعودية: 300 طن حجم المنتجات الفاسدة في 2020 الغذاء السعودية: 300 طن حجم المنتجات الفاسدة في 2020

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد