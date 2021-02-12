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قصيدة شاعرة سعودية ضمن منهج الثالث ثانوي للمعهد العلمي

قدمت القصيدة الوطنية بعنوان "ماذا أسميك؟"

قصيدة شاعرة سعودية ضمن منهج الثالث ثانوي للمعهد العلمي

الشاعرة شقراء مدخلي التي قدمت القصيدة الوطنية بعنوان "ماذا أسميك؟" تكشف للعربية.نت التفاصيل

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العربية.نت – مريم الجابر 

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أضافت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قصيدة لشاعرة سعودية ضمن مناهج مقرر الأدب العربي وتاريخه ‏في العصر الحديث للصف الثالث ثانوي بالمعاهد العلمية، وهو تأكيد لحضور المرأة السعودية الشاعرة بالمناهج التعليمية بالقصائد الوطنية التي تدرس للطلاب والطالبات.

الشاعرة شقراء مدخلي التي قدمت القصيدة الوطنية بعنوان "ماذا أسميك؟" تحدثت إلى "العربية.نت" بأنها حظيت بشرف إضافة قصيدتها الوطنية، والتي نشرت كاملة قبلاً في صحيفة "اليمامة" السعودية، تحت عنوان "ترنيمة لوطن سماوي"، وحظيت بشرف إضافتها لمنهج الأدب للصف الثالث ثانوي بالمعاهد العلمية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وقالت: "أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود على هذا التشريف، ولا أنسى التنويه بأن هذه الإضافة جاءت ضمن مبادرة ذكية وواعية من إدارة المناهج بالمعاهد العلمية، والتي حرصت على تقديم محتوى نوعي يجسد التطور الثقافي والأدبي الذي تشهده المملكة العربية السعودية وفق خطة ورؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والتي كان للمرأة فيها النصيب الأوفر".

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وأضافت مدخلي: "بالنسبة للتفاصيل، فقد تواصل معي أحد الأصدقاء وطلب مني ترشيح بعض النصوص للجنة المعنية، فاخترت نصين وطنيين فقط، لأني أردت أن تكون مصافحتي الرسمية لأبنائي الطلاب للوطن وفي الوطن، والحمدلله حظي النص برضى اللجنة وتم اعتماده".

الشاعرة شقراء من مواليد 1398هـ الركوبة ـ صامطة، معلمة لغة عربية، ومنتسبة بقسم اللغة العربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة جازان، وهي عضو مجلس إدارة نادي جازان الأدبي، ولها مشاركة في العديد من الأمسيات والملتقيات الشعرية داخل السعودية، وشاركت بقصيدة افتتاح معرض الكتاب الدولي 2011م بالرياض، ونشرت لها العديد من القصائد والمقالات في الصحف والمجلات العربية.

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