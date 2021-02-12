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وفاة الاقتصادي السعودي الشاب محمد الخميس

محمد الخميس
محمد الخميس

وفاة الاقتصادي السعودي الشاب محمد الخميس

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  العربية.نت – مريم الجابر 

نشر في: آخر تحديث:

تسببت وفاة الاقتصادي السعودي الشاب محمد بن عصام الخميس، صباح اليوم الجمعة، بحالة من التأثر بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن عميق حزنهم بتضامن واسع إثر الرحيل المفاجئ.

وقد انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشاب الخميس، اليوم الجمعة، في الساعات الأولى من الصباح، وتم نشر الخبر الخاص بوفاته على موقع تويتر، ولكن حتى الآن، لم تعلن الجهات الرسمية سبب الوفاة الرسمي للشاب، الذي نعاه الجميع في العديد من التغريدات.

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ومن أبرز تغريدات الشاب محمد الخميس، أنه غرد على تويتر (اللهم سخر لي من يدعو لي بعد الممات)، مما جعل الجميع يتعاطف مع خبر موته اليوم، الذي أصبح كالفاجعة التي تلقاها محبو الاقتصادي الشاب، الذي له العديد من التغريدات الخاصة بالعلوم.

ويحظى الخميس بمتابعة أكثر من 69 ألف شخص على موقع تويتر، وهو يعمل في مجال التحليل المالي، فيما قال أحد المتابعين إن الراحل هو حفيد المؤرخ عبدالله بن خميس، الذي يعدّ واحدا من أبرز مؤرخي ثقافة وتاريخ السعودية.

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