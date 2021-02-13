خبير: "كلوب هاوس" سيندثر قريباً.. وتطور تقني لا يضاهى بالسعودية

شهدت منصات التواصل الاجتماعية في الآونة الأخيرة، ظهور تطبيق "كلوب هاوس" التطبيق الذي ما إن أعلن عنه رجل الأعمال الثري، إيلون ماسك، حتى وجد انتشاراً واسعاً في مختلف أنحاء دول العالم، الأمر الذي جعل معظم مستخدميه يتوقعون أن هذا التطبيق ذو المزايا الصوتية يكتسح المشهد ويغير معالم عالم منصات التواصل الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تحدث الخبير التقني السعودي عبدالله السبع لـ "العربية.نت" قائلاً: أثبتت السنوات القليلة الماضية أن ظهور المنصات الجديدة ليس له تأثير كبير على بقية المنصات الموجودة في المشهد، حيث يأتي على سبيل المثال منصة "سناب شات" التي حينما ظهرت لم تؤثر على التطبيقات المشابهة لها مثل "إنستغرام" الذي اقتبس مزاياها وحظي بتفاعل واسع، وما يحدث خلال هذه الأيام بالتفاعل الكبير مع ظهور تطبيق "كلوب هاوس" أتوقع أنه سيكون مؤقت، حيث إن التطبيق لن يتمكن من منافسة المنصات الاجتماعية الكبرى، وهو الذي سيجعله يندثر سريعاً، حيث إن مميزاته سيتم اقتباسها وهو ما عمدت له منصة "تويتر" ومنصة "الفيسبوك" وإضافتها إلى المستخدمين.

وفي الحديث عن التطور التقني في السعودية أضاف السبع: "السعودية دولة متطورة جداً في المجال التقني، حيث إنها تعتبر من الدول على مستوى العالم التي يتفوق بها القطاع العام على الخاص، الأمر الذي يعطيها نظرة مختلفة جعلتها تتفوق على كافة دول المنطقة إضافة إلى بعض دول العالم".

وأبان أن الوضع العام في السعودية بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، سيكون مختلفاً تماماً، حيث أن الآلية ستتجه إلى التبني التقني بشكل أكبر من السابق، ومن المتوقع أن يكون هناك مؤتمرات عالمية كبرى تعمد على الجانب التقني في السعودية.

وفيما يخص الأزمات التقنية القادمة، قال السبع: "سيشهد العالم خلال الفترة القادمة أزمة كبرى ما شركة أبل مع بقية الشركات الإعلانية، وذلك بسبب عزمها إطلاق ميزة تساهم في رفع خصوصية لدى المستخدمين، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعية، ومن المتوقع أن تتبنى أيضاً شركة "غوغل" نفس هذه المنهجية، الأمر الذي سيمكنهم من وضع إعلانات مناسبة للمستخدمين، وتكون على حسب اهتمامهم.