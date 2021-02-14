التحالف: ميليشيا الحوثي تنفذ أجندة الحرس الثوري

بعد تكرار محاولات الميليشيات الحوثية استهداف مناطق في السعودية، أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي أن تلك الميليشيات تنفذ أجندة الحرس الثوري الإيراني.

كما أوضح في مقابلة مع "العربية" عصر اليوم الأحد، أن" تصعيد الميليشيات متعمد، وقرارها مسلوب من جنرالات إيران".

خط أحمر

إلى ذلك، شدد على أن المدنيين والأعيان المدنية "خط أحمر"، مؤكداً أنه سيرد بشكل حازم، وفقا للقوانين الدولية. وتابع قائلا: "التحالف يرد باستهداف عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي، وليس بشكل عشوائي".

العميد المالكي لــ #العربية: تصعيد متعمد من الميليشيات الحوثية وقرارها مسلوب من جنرالات #إيران pic.twitter.com/E9iXckV9X3 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 14, 2021

وكشف أن قواته اعترضت أكثر من 345 صاروخا باليستيا و515 طائرة مسيرة، معتبرا أن الميليشيات تحاول التأثير على المدنيين عبر الطائرات الانتحارية.

وردا على سؤال حول رفع الولايات المتحدة للحوثيين من قائمة الإرهاب، وإمكانية تأثير ذلك على تحركاتهم الأخيرة، أوضح المتحدث أن القرار الأميركي لم يشمل قادة الميليشيات، كما أن الإدارة الأميركية جددت موقفها الداعم للمملكة.

تصريحات المالكي أتت بعد أن أعلن التحالف في وقت سابق اليوم تدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة. وأوضح المتحدث باسمه أن الطائرتين "المفخختين" أطلقتهما ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران "لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة خميس مشيط" بجنوب المملكة، قرب مطار أبها.

يشار إلى أن مسيّرة حوثية كانت استهدفت قبل أيام طائرة مدنية في مطار أبها، ما استتبع تنديدا دوليا وعربيا بانتهاكات الميليشيات المرفوضة.