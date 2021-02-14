.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزراء الداخلية العرب: نقف مع السعودية ضد اعتداءات الحوثي

Remnants of the wreckage from the explosive drone that tried to target Abha Int’l Airport in Saudi Arabia. (Twitter/@SaudiEmbassyUSA)
طائرة مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها الأربعاء
اليمن والحوثي

وزراء الداخلية العرب: نقف مع السعودية ضد اعتداءات الحوثي

الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: أعمال الحوثي الإرهابية تدل على المنهج العدائي للجماعة ومن يقف خلفها

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - أشرف عبد الحميد 

نشر في: آخر تحديث:

أدان مجلس وزراء الداخلية العرب، مساء السبت، العمليات الإرهابية الحوثية التي تستهدف السعودية.

طائرة مدنية في مطار أبها أصيبت بأضرار جراء هجوم حوثي الأربعاء
طائرة مدنية في مطار أبها أصيبت بأضرار جراء هجوم حوثي الأربعاء

وأعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق "بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها المليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية"، والتي كانت آخرها محاولة هذه المليشيات استهداف مطار أبها المدني السبت بطائرة دون طيار مفخخة.

وذكرت الأمانة في بيان صحافي مساء السبت أنها "تدين هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تحاول من خلالها هذه المليشيات استهداف أمن المملكة ومنشآتها وأعيانها المدنية وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة العربية كلها، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على الممارسات العدائية والإرهابية الممنهجة لهذه الجماعة ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح".

مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
مقاتلون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)

وجددت الأمانة العامة لوزراء الداخلية العرب التعبير عن "تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية العزيزة في كافة الإجراءات التي تتخذها لصد هذه الاعتداءات وحماية أراضيها ومنشآتها".

وأشادت الأمانة بـ"الأدوار البطولية التي تقوم بها القوات السعودية الباسلة وقوات التحالف للدفاع عن أراضي المملكة والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها".

الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مفخخة في صعدة اليمن اليمن والحوثي الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مفخخة في صعدة

يأتي هذا بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن السبت اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه الأراضي السعودية في محاولة لاستهداف مطار أبها الدولي.

وأشار التحالف إلى إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأضاف أن المحاولات الإرهابية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وفي وقت لاحق السبت، أكدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، استمرار تصعيدها العسكري وعملياتها الإرهابية، وأبدت عدم اكتراثها بأي حديث عن السلام، وذلك غداة إعلان الإدارة الأميركية إلغاء قرار تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية، بالتزامن مع تحركات أممية ودولية لإحلال السلام في اليمن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬ ‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬
22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية 22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية
البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف "كورال بلوم"
المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها
اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية  اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية 
السعودية.. صور لواد يتميز بمعالمه الفريدة السعودية.. صور لواد يتميز بمعالمه الفريدة

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد