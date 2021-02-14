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ثلوج في السعودية.. خبير طقس يكشف التفاصيل!

ثلوج السعودية
أرشيفية

ثلوج في السعودية.. خبير طقس يكشف التفاصيل!

هطول الثلوج على المناطق الشمالية الغربية في المملكة وسواحلها والحدود الشمالية ابتداء من الأربعاء المقبل

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العربية.نت - نادية الفواز

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كشف خبير الطقس، حسن كراني، على حسابه الرسمي في "تويتر"، عن هطول الثلوج على المناطق الشمالية الغربية في المملكة وسواحلها والحدود الشمالية ابتداءً من الأربعاء المقبل.

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وأوضح أن تلك الحالة ستشهدها أيضاً طريف والقريات، إلى جانب جمهورية مصر، بعد تحرك ملموس للكتلة القطبية العنيفة جنوباً، داعياً الجميع إلى ارتداء الملابس الشتوية في ظل تلك الموجة، لتجنب التيار البارد.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع ھطول أمطار رعدية، اليوم الأحد، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. فيما توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات المدينة المنوّرة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

كما أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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