أعلنت السعودية تمديد القيود على الفعاليات الترفيهية والتجمعات والخدمات داخل المطاعم 20 يوماً أخرى لكبح انتشار فيروس كورونا

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم الأحد تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الساعة 10 من مساء اليوم 2 / 7 / 1442هـ.

كما نوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بتلك الإجراءات، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

تفاديا لارتفاع الإصابات

وأضاف أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

إلى ذلك، أوضح أن تلك الخطوات اتخذت بهدف تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة، خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي.

يشار إلى أنه في الرابع من فبراير، علقت المملكة كافة المناسبات والحفلات لمدة شهر في البلاد، من أجل مكافحة عدوى كورونا، مع عودة ارتفاع الإصابات بعد انخفاض ملحوظ سجل لأسابيع عدة في البلاد.

كما أعلنت الداخلية أيضا الشهر الماضي، وبهدف الحد من ارتفاع المنحنى الوبائي، تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس.

يأتي هذا في ما تكثف وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية الجهود بغية توعية المواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بكافة الاجراءات من أجل الحد من انتشار الوباء، وارتفاع معدل الإصابات بكورونا، لا سيما مع تسجيل عدة دول حول العالم سلسلة جديدة أكثر انتشارا من الفيروس.