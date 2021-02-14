.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: تمديد الاجراءات الاحترازية 20 يوما إضافيا

من السعودية
فيروس كورونا

السعودية: تمديد الاجراءات الاحترازية 20 يوما إضافيا

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت السعودية تمديد القيود على الفعاليات الترفيهية والتجمعات والخدمات داخل المطاعم 20 يوماً أخرى لكبح انتشار فيروس كورونا

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية اليوم الأحد تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية 20 يوماً إضافياً للتجمعات البشرية، وإيقاف الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما، وتعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، بدءاً من الساعة 10 من مساء اليوم 2 / 7 / 1442هـ.

السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس السعودية السعودية: رفع تعليق رحلات الطيران الدولي بالكامل في 31 مارس

كما نوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بتلك الإجراءات، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.

تفاديا لارتفاع الإصابات

وأضاف أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

إلى ذلك، أوضح أن تلك الخطوات اتخذت بهدف تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة، خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي.

يشار إلى أنه في الرابع من فبراير، علقت المملكة كافة المناسبات والحفلات لمدة شهر في البلاد، من أجل مكافحة عدوى كورونا، مع عودة ارتفاع الإصابات بعد انخفاض ملحوظ سجل لأسابيع عدة في البلاد.

كما أعلنت الداخلية أيضا الشهر الماضي، وبهدف الحد من ارتفاع المنحنى الوبائي، تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس.

يأتي هذا في ما تكثف وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية الجهود بغية توعية المواطنين والمقيمين لضرورة الالتزام بكافة الاجراءات من أجل الحد من انتشار الوباء، وارتفاع معدل الإصابات بكورونا، لا سيما مع تسجيل عدة دول حول العالم سلسلة جديدة أكثر انتشارا من الفيروس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬ ‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬
22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية 22 درجة تحت الصفر.. توقعات بتجمد جبل اللوز الشهير بالسعودية
البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف البحر الأحمر للتطوير تكشف مواصفات ملعب غولف "كورال بلوم"
المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها
اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية  اقتصاديون: هذا هدف إيقاف تعاقد السعودية مع شركات أجنبية 
السعودية.. صور لواد يتميز بمعالمه الفريدة السعودية.. صور لواد يتميز بمعالمه الفريدة

قبل أن تذهب

بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل
بريطانيا تعتزم تخفيف القيود الأسبوع المقبل

اكتشف المزيد