كشفت وزارة الصحة السعودية لـ"العربية.نت" أن هيئة الغذاء والدواء تقوم حالياً بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.

وأضافت أن اللقاحات المعتمدة حالياً في السعودية أو تلك التي يتم تقييمها حالياً مجازة للاستخدام بدءًا لمن تخطى عمر الـ16 او الـ18 عاماً. وأوضحت أنه يتم جدولة مواعيدها حسب "فئات الأولوية" المقرة في "الاستراتيجية الوطنية للتحصين من فيروس كورونا المستجد".

في سياق آخر، ذكرت وزارة الصحة أن عدد مراجعي عيادات "تطمن" منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة 13 فبراير الحالي بلغ أكثر من 1.9 مليون مراجع.

وفيما يتعلق بعودة وزارة الصحة إلى إطلاق حملات الفحوصات الاستباقية في الأحياء الموبوءة، أكدت الوزارة أنها تقوم باستمرار برصد البؤر الوبائية لفيروس كورونا المستجد، ولم يتم ملاحظة أي عودة إلى التفشيات الكبيرة في مساكن أو أحياء معينة. وشددت على أن جميع المساكن العمالية خاضعة للمراقبة حيث يتم التشديد على الاحترازات الوقائية من مختلف الجهات المعنية.

يذكر أن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة كان قد أكد في مطلع الشهر الحالي أن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة، موضحاً أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر الماضي.