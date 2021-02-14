ما لا تعرفه عن الجزر الحساوي النادر.. أسرة سعودية تروي

مع اشتداد موجات الشتاء الباردة، تبدأ أسرة سعودية –شرق السعودية- بقطف ثمار الجزر الأحمر الحساوي النادر من مزارعها، والذي يتميز بطعمه الفريد وفوائده الصحية الكبيرة، والذي قد يندر زراعته في غير محافظة الأحساء، نظير مناسبة خصوبة أرضها الزراعية لهذا النوع من الجزر، إلا أنه دخل دائرة المهدد بالانقراض، في الوقت الذي ما زالت أسرة "الناجم" في بلدة المطيرفي شمال الأحساء، محافظة على زراعته كل عام، حين توارثت تلك المهنة عن الآباء والأجداد جيلا بعد جيل.

"العربية.نت" تواجدت في مزارع الجزر الحساوي ذي اللون الأحمر، أندر المنتجات الزراعية في السعودية، لترصد عملية الحصاد وكيف استطاعت أسرة "الناجم" أن تحافظ على زراعته منذ عشرات السنين، عبر تكاتف صغيرها وكبيرها، والتي عكست طبيعة أهالي الأحساء في حبهم لمهنة الأجداد.

بدوره سرد جواد الناجم قصته الطويلة مع عائلته قائلاً: "حرص أباؤنا وأجدادنا منذ الصغر على تعليمنا هذه المهنة، وأنا وعائلتي حريصون على نقلها لأولادنا، وتعليمهم طرق زراعة الجزر الأحمر على أرضنا الزراعية التي ظلت أكثر من 50 عاماً تحافظ على أندر المنتجات الزراعية في السعودية".

وأضاف: "في شهر أغسطس نبدأ بحرث الأرض ونزرع بذرة الجزر الأحمر، وتحتاج البذرة أرضا زراعية واسعة، ونقوم بالاهتمام بها إلى وقت الحصاد الذي يستمر من 100 يوم إلى 120 يوما، ما يقارب 4 أشهر".

كما تابع: "أنا مهتم جداً في المحافظة على أندر المنتجات الأحسائية، وهذه مهنة لا يمكن التخلي عنها، ونحن ننظر كل عام هذا الموسم بكل حماس، لبدء موسم الجزر الأحمر الحساوي، وهذه نعمة ولا نستطيع التفريط فيما رزقنا به".

وعلق أخوه الأكبر عبدالله الناجم: "نحن نقوم بزراعة المنتجات الزراعية النادرة في الأحساء، منها السمسم الحساوي والحناء، وأبرزها الجزر الأحمر لجودته والطلب الكبير عليه في الأسواق حتى من خارج المنطقة، ونحن متمسكون به لكونه منتجا حساويا نادرا، وهو نوع جيد لجميع أنواع الطبخ، وأفضل من الجزر المستورد، لفوائده الصحية العديدة وطعمه المميز".

يذكر أن واحة الأحساء كانت تشهد زراعة هذا النوع من الجزر الأحمر على نطاق كبير، ولكن في الفترة الأخيرة ولقلة المياه أصبح يزرع في موسم واحد، وانحصرت زراعته في منطقة معينة شمال الأحساء بقرية المطيرفي، والتي تمتاز بتربتها الخصبة الطينية المخلوطة برمل أصفر، والتي يترعرع فيها جذور الجزر الحساوي الأحمر، حيث تبدأ عملية زراعة الجزر بعد تجهيز الأرض بالحرث والتخلص من الأعشاب وعملية التطبين في شهر أكتوبر، ثم يبذر بطريقة في الأرض بطريقة متساوية، ويحصد الجزر الحساوي الأحمر في نهاية شهر يناير، حيث يحتاج الحصاد إلى أرض مفتوحة".

يمتاز هذا النوع من الجزر بنموه السريع في الأرض، وبمقاومته للأمراض الزراعية، نظراً لكثافة الخضار في القمة العلوية للجزر، والذي له دور في خصوبة الأرض بعد الحصاد حيث تتفكك التربة، وفي الغالب تعتمد حلاوة الجزر الحساوي على لون المحصول من الداخل، فله طعم خاص في الطبخ يستخدم مع المرق والسلطة والمخلل، وإضافته على الحشوات، كما يستخدم ضمن العصائر الطازجة.