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المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها

المعلمي
المعلمي

المعلمي: السعودية لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها

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دبي - العربية.نت

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أكد مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن المملكة لا تحتاج للإذن للدفاع عن مصالحها.

إلى ذلك، شدد المعلمي على أن ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية "ونتعامل معها على هذا الأساس".

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وأشار إلى أن المبعوث الأميركي يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، لافتاً إلى أن دور إيران في اليمن تخريبي.

وأوضح المعلمي أن الحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين، "ولن يتم إلا دبلوماسيا".

"لا نثق في الحوثي"

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت يوم الجمعة الماضي أن إدارة الرئيس جو بايدن لا تضع ثقتها بقيادة الحوثيين، إلا أنها تسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

ورداً على سؤال لمراسلتنا في واشنطن حول سبب وثوق الإدارة الأميركية بعودة الحوثيين للتفاوض، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "لا أعتقد أننا نضع ثقتنا في قيادة الحوثيين، الأمر بعيداً عن ذلك في الواقع".

وأضاف: "مع استمرار استفزازات الحوثيين وهجماتهم، بما في ذلك الهجمات على شركائنا في المنطقة، سنستمر في زيادة الضغط عليهم"، مؤكداً التزام واشنطن بالتصدي لسلوك الحوثيين الخبيث.

عناصر من ميليشيات الحوثي في الحديدة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي في الحديدة (أرشيفية- رويترز)

الحل الدبلوماسي

وتابع: "في الوقت نفسه، نحن نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن. فقط من خلال الدبلوماسية، يمكننا تحقيق السلام والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "ليس الأمر أننا نضع إيماننا أو ثقتنا في الحوثيين. نحن نضع الدبلوماسية أولوية على نطاق واسع، مع العلم أنه لا يوجد بديل عسكري للضرورات الملحة في اليمن".

كما شدد على ضرورة توفير "الأمن" ومعالجة "المحنة الإنسانية" في اليمن وتأمين "مصالح شركائنا في المنطقة أيضاً".

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