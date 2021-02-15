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‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬

توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي

‏وزير الصحة السعودي: وصول دفعات جديدة من لقاح ⁧‫كورونا‬

توفيق الربيعة يدعو الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على التطعيم ضد كوفيد 19

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العربية.نت - مريم الجابر

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كشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، مساء الاثنين، عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض السعودية بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.

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ودعا في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

في حين، أتاحت وزارة الصحة ‏تقديم مواعيد "الجرعة الثانية" من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

‏ويمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقاً للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/٢/١٨م عبر تطبيق صحتي.

إلى ذلك، أكدت مصادر "العربية" عن بدء العمل في مراكز لقاح كورونا في عدد من مدن السعودية خلال الأيام القادمة، مما سيتيح تطعيم عدد أكبر من طالبي اللقاح في السعودية.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت الاثنين، عن تسجيل (314) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 5 وفيات، وتسجيل (341) حالة شفاء ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (363,926) حالة.

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