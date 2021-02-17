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التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

TURKI MALKI صورة حديثة للعميد تركي المالكي
المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي
اليمن والحوثي

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

التحالف: محاولات الاعتداء المتعمدة والممنهجة على المدنيين تمثل جرائم حرب.. ونعمل على حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني

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دبي – العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليل الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، جنوب السعودية.

وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الإرهابية والعدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وشدد على أن "محاولات الاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب".

دمار خلفه هجوم حوثي الأسبوع الماضي على مطار أبها
دمار خلفه هجوم حوثي الأسبوع الماضي على مطار أبها

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها السعودي الدولي.

طائرة حوثية مسيّرة (أرشيفية)
طائرة حوثية مسيّرة (أرشيفية)
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وقال التحالف إن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين من تخطيط قادة الحرس الثوري لإيران في صنعاء".

وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخراً من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق إنها مجمّعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن. كما أشارت إلى أن مواصفاتها مطابقة للطائرات المسيرة التي تصنعها "شركة إيران لصناعة الطائرات".

وكان تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأميركية مؤخراً قد أوضح أن إيران أرسلت على ما يبدو طائرات بدون طيار متقدمة إلى ميليشيا الحوثي في اليمن.

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