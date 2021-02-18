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الصحة السعودية: ما زالنا نسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا

محمد العبدالعالي متحدث وزارة الصحة السعودية

الصحة السعودية: ما زالنا نسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا

لقاح أسترازينيكا معتمد من منظمة الصحة العالمية وهو آمن وفعال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الخميس، أن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعاً بإصابات كورونا.

وقال الدكتور محمد العبد العالي في مؤتمر صحافي حول مستجدات كورونا "لا نزال بحالة يقظة لدفع منحنى إصابات كورونا للتراجع".

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كما تحدث عن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد (كوفيد-19) في كافة مناطق السعودية، مشيرا إلى أن عدد الجرعات المعطاة حتى الآن هي نصف مليون جرعة لقاح ضد كوفيد 19.

كما تطرق إلى إجازة الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الخميس، استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد، مؤكداً أنه لقاح فعال وآمن.

وقال إن لقاح أسترازينيكا معتمد أيضاً من منظمة الصحة العالمية، مشدداً على أهمية أخذ التطعيم والتقيد بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

إلى ذلك، أعلن العبد العالي عن تسجيل (327) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و5 حالات وفاة، وتسجيل (371) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (365,017) حالة.

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