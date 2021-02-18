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الصحة السعودية: الاكتفاء بجرعة واحدة للمتعافين من كورونا

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من مركز اللقاحات في السعودية

الصحة السعودية: الاكتفاء بجرعة واحدة للمتعافين من كورونا

تقديم الجرعة للمصابين سابقاً بكوفيد 19 يتم بعد تعافيهم بستة أشهر

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العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن الاكتفاء بجرعة لقاح واحدة لمن أصيبوا سابقا بفيروس كورونا، موضحة أن تقديم الجرعة يتم بعد تعافيهم بستة أشهر.

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وفي تغريدة على تويتر قالت الوزارة إن "اللجنة الوطنية للأمراض المعدية أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيبوا بفيروس كورونا (كوفيد-19) وتكون بعد مرور 6 أشهر من تعافيهم، وتعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لديهم، وستكون الحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" محصّن (متعافي) خلال الستة شهور بعد التعافي".

كما أعلنت الوزارة انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم ضد (كوفيد-19) في كافة مناطق السعودية، ويمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق "صحتي" وذلك حسب الفئات المستهدفة.

هذا وأكد وزير الصحة السعودية الدكتور توفيق الربيعة، اليوم بدء إعطاء اللقاح في المملكة. وكتب عبر حسابه في "تويتر": "بدأنا إعطاء اللقاح في جميع مناطق المملكة. أدعو الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح. وفي هذه المرحلة ستعطى أولوية لمن يسجل أولاً حسب فئات إعطاء اللقاح المعتمدة".

وقبل يومين، كشف الوزير عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض السعودية بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.

كما دعا الجميع للتسجيل عبر تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح.

إلى ذلك، أجازت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الخميس، استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

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