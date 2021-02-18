.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مركز "اعتدال" يطلق مشروع "التدريب الجامعي"

WhatsApp Image 2021-02-18 at 03.01.29
شعار مشروع "التدريب الجامعي" من مركز "اعتدال"

مركز "اعتدال" يطلق مشروع "التدريب الجامعي"

يقتصر القبول في المشروع على التخصصات ذات العلاقة بـ"الدراسات الفكرية والإنسانية" و"تحليل البيانات" و"الإعلام والتواصل"

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في إطار استراتيجيته وحرصه على تفعيل دوره المجتمعي، دشن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، الأربعاء، مشروعاً جديداً بعنوان "التدريب الجامعي".

ويهدف المشروع إلى دعم طالبات وطلاب المرحلة الجامعية في المجالات التدريبية وتطوير مهاراتهم وإكسابهم المعرفة من خلال إشراكهم مع باقي منسوبي المركز في جهود مكافحته للفكر المتطرف عبر مرتكزاته الفكرية، الرقمية، والإعلامية.

كما يهدف المشروع إلى تطوير مهارات الطالبات والطلاب والدفع بهم نحو ممارسة وتطبيق تحصيلهم المعرفي والجامعي على أرض الواقع، وإيجاد فرص للطموحين للاستفادة من مُمكِنات المركز وتوظيفها في خدمة مستقبلهم التعليمي، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع في توظيف الحلول لنشر قيم التسامح والاعتدال.

التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط السعودية اليمن والحوثي التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

وتتضمن شروط القبول في المشروع الجديد نقاطا عدة من بينها: انضمام المتدربة أو المتدرب في البرامج الأكاديمية للجامعات السعودية، وفي مرحلة البكالوريوس فقط، مع إحضار خطاب من الجامعة بتاريخ حديث يتضمن طلب التدريب، على أن يقتصر القبول على التخصصات ذات العلاقة بـ"الدراسات الفكرية والإنسانية" و"تحليل البيانات" و"الإعلام والتواصل"، وأن يكون المعدل التراكمي للمتدرب جيد جداً فأعلى، وموافقة لجنة التدريب الجامعي بـ"اعتدال" على الطلب بعد دراسته واستيفاء الشروط.

ويأتي مشروع "التدريب الجامعي" مُكملاً وداعماً لمبادرات "اعتدال" الذي أطلقها في 2020، ومن بينها نافذة "معتدل" ومشروع "التعاون البحثي" وموقع "تفنيد" المعني بكشف شبهات ومزاعم الفكر المتطرف، وجميعها تأتي في سياق حرصه على طرح مبادرات تعزز من الشراكات المجتمعية في جهود مكافحة الفكر المتطرف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

في السعودية.. قرار بمنع زراعة النخيل في الحدائق والطرق في السعودية.. قرار بمنع زراعة النخيل في الحدائق والطرق
زارها أمير عسير في خيبر الجنوب.. ما قصة شيخة المجيرين؟ زارها أمير عسير في خيبر الجنوب.. ما قصة شيخة المجيرين؟
الحصان الحصان "مشرف" من السعودية يفوز بلقب كأس السعودية العالمي
إطلاق مسابقة تصميم جوائز إطلاق مسابقة تصميم جوائز "كأس السعودية" لسباقات الخيل 2022
شاهد فرحة سعودي وهو يقف على قدميه لأول مرة في حياته شاهد فرحة سعودي وهو يقف على قدميه لأول مرة في حياته
الاعتداء على فتاة بحفر الباطن.. والنائب العام يأمر بضبط المتورط الاعتداء على فتاة بحفر الباطن.. والنائب العام يأمر بضبط المتورط

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد