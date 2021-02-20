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إطلاق مسابقة تصميم جوائز "كأس السعودية" لسباقات الخيل 2022

إطلاق مسابقة تصميم جوائز "كأس السعودية" لسباقات الخيل 2022

المسابقة موجهة للمصممين والطلاب ومؤسسات التصميم بهدف اكتشاف وإبراز المواهب المحلية في القطاع وتمكينها وتنمية قدراتها

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العربية.نت - نادية الفواز

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أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم مسابقة بعنوان "تصميم كأس السعودية" خاصة بتصميم كؤوس وجوائز أشواط "كأس السعودية" لسباقات الخيل لعام 2022 موجهة للمصممين والطلاب ومؤسسات التصميم، بهدف اكتشاف وإبراز المواهب المحلية في القطاع، وتمكينها وتنمية قدراتها.

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وتسعى الهيئة من خلال هذه المسابقة إلى تصميم مجموعات متكاملة من الكؤوس والجوائز لجميع الأشواط، تُمنح لملاك الخيول والمدربين والخيّالة، من خلال تصميم 23 قطعة ذات صبغة ثقافية استثنائية متوافقة مع الإرث الثقافي للمملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تأتي مشاركة هيئة فنون العمارة والتصميم في إطار تعاون نادي سباقات الخيل مع عدد من الهيئات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، بهدف ترسيخ الهوية الثقافية المحلية في سباقات "كأس السعودية" من خلال برنامج ثقافي متنوع.

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