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الخارجية السعودية: قلقون لما يجري في الصومال

African Union troops operating in Mogadishu, Somalia. (Twitter)
من الصومال (أرشيفية)

الخارجية السعودية: قلقون لما يجري في الصومال

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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أبدت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت قلقها تجاه التطورات والأحداث الجارية في الصومال.

وأعلنت الوزارة أن حكومة المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتي أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في العاصمة مقديشو.

كما أكدت، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس" على أهمية التهدئة وعدم التصعيد، معبرة عن التطلع بأن يتوصل المسؤولون في الصومال لحل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن الصومال واستقراره ووحدته، ويجنب شعبه كل سوء ومكروه.

إلى ذلك، أعربت عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية الصومال الفيدرالية، والتمنيات للجرحى بسرعة الشفاء.

يشار إلى أن معركة بالأسلحة النارية، اندلعت يوم الجمعة، في وسط مقديشو، وأغلقت قوات الحكومة الصومالية بعض الشوارع لمنع الاحتجاج على تأجيل الانتخابات.

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