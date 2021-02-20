الحصان "مشرف" من السعودية يفوز بلقب كأس السعودية العالمي

حقق الحصان "مشرف" من السعودية، السبت، المركز الأول وفاز بلقب كأس السعودية العالمي، وجائزته المالية تبلغ 20 مليون دولار أميركي.

وانطلق سباق كأس السعودية العالمي للخيل في الرياض، مساء السبت، برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل.

والحفل في نسخته الثانية يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيول، بجوائز بلغت 30.5 مليون دولار أميركي، وذلك بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصول الأمير #محمد_بن_سلمان إلى مضمار الملك عبدالعزيز للفروسية لحضور الشوط النهائي من #كأس_السعودية بعد قليل. pic.twitter.com/g2d645q53j — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 20, 2021

كما شارك في البطولة، أبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم، حيث يبلغ إجمالي الجياد المشاركة في ميدان الملك عبد العزيز 77 جوادًا عالمياً من 13 دولة، بجائزته المالية البالغة 20 مليون دولار أميركي للمركز الأول.

وتقدم الخيل المشاركة في حفل السباق "ماكسيموم سيكورتي" و"بن بطل" و"ميدنايت بيسو" و"ماتشو جوستو" و"تيسايتوس"، تحت إشراف أفضل المدربين على المستوى العالمي، أمثال الأميركي "بوب بافرت" والبريطاني "جون جوسدن" والأميركي "ستيفن اسموسن"، ومواطنه "براد كوكس" والمدربين الوطنيين عبدالله بن مشرف وشالح العضياني.

من جانبه، ثمن الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رعاية ولي العهد لهذه الفعالية العالمية الأغلى التي تُقام على أرض السعودية للعام الثاني.

وقال: أصبح كأس السعودية محط اهتمام ومتابعة محبي الفروسية من مختلف دول العالم، ونلاحظ ذلك من خلال حجم المشاركة في النسخة الثانية التي تشهد وجوداً لأبرز الخيل والمدربين والخيالة في العالم.