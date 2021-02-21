أجواء معتدلة وجبال خضراء تُمتّع زوار هذه المدنية السعودية

يستمتع زوار وسكان المحافظات التهامية بمنطقة الباحة: "المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد" هذه الأيام بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة التي ارتدتها أودية تهامة وجبالها وسهولها إثر هطول الأمطار بشكل متواصل هذا العام عليها.

وتعدّ قرية ذي عين الأثرية من أبرز المواقع الجاذبة للزوار في قطاع تهامة، كونها تمثل عراقة الماضي الأصيل الذي امتزج بجمال بيوتها الحجرية وعينها الجارية بالمياه ومزارعها الغنية بالموز والكادي والريحان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يشتهر القطاع بالكثير من المواقع الأخرى الجاذبة للزوار التي يأتي في طليعتها جبال شدا الشاهقة التي تضم في أعلى قممها المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من 2200 متر محمية للنمر العربي وبعض النباتات الأخرى.

ومن أبرز ما يميز قطاع تهامة المطاعم الشعبية المنتشرة التي تشتهر بالأكلات الشعبية كالعصيدة والمرق والحنيذ والمندي والمظبي والشواء بمختلف أنواعه، إضافة إلى مطاعم المضغوط والكبسة والأكلات السريعة.

وتعدّ مشروعات الطرق العملاقة الرابطة بين السراة وتهامة من العوامل الأساسية التي أسهمت في تسهيل الانتقال لهذه المناطق التهامية والمراكز التابعة لها بكل يسر وسهولة، إلى جانب إسهامها في نمو الخدمات السياحية بمختلف أنواعها بشكل كبير.