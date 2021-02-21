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الاعتداء على فتاة بحفر الباطن.. والنائب العام يأمر بضبط المتورط

الاعتداء على فتاة بحفر الباطن.. والنائب العام يأمر بضبط المتورط

فيديو التقطته كاميرا مراقبة أظهر وجود 5 شابات يسرن بأحد الشوارع قبل أن يقترب منهن 3 شباب ويقوم أحدهم بضرب إحدى الفتيات

متابع الغاء المتابعة

الرياض – العربية.نت 

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أصدر النائب العام السعودي، سعود المعجب، أمراً بالقبض على شاب قام بالاعتداء بالضرب على فتاة في محافظة حفر الباطن، وبإحالته إلى الدائرة المختصة بفرع النيابة للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط إفادتهم وشهاداتهم.

يأتي هذا الإجراء بعد رصد "مركز الرصد النيابي"، ووفقاً للمواد 13 و15 من نظام الإجراءات الجزائية، هذا الاعتداء.

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وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن النيابة "لن تألو جهداً في ملاحقة وتجريم العابثين بالنظام العام والمعتدين على حريات وحقوق الآخرين، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم بكل حزم، ولن تتهاون مع مرتكبي هذه الجرائم، وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم وتردع غيرهم".

يذكر أن فيديو التقطته كاميرا مراقبة تابعة لأحد المحال التجارية وثّق لحظة اعتداء شاب على فتاة في حفر الباطن. وظهر في الفيديو الرائج على منصات التواصل الاجتماعية، وجود خمس شابات يسرن بأحد الشوارع قبل أن يقترب منهن ثلاثة شباب، حينها قام أحد الشبان بضرب إحدى الفتيات.

وقد طالب رواد مواقع التواصل في السعودية بالتحقيق في الحادثة، وإلحاق العقوبة بالمعتدي.

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