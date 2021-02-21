السعودية.. الشرطة تلقي القبض على المعتدي على فتاة حفر الباطن

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص قام بالاعتداء على امرأة في أحد الأماكن العامة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة محافظة حفر الباطن، من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

يذكر أن مقطع فيديو وثقته كاميرا أحد المحال المجاورة، لحظة اعتداء شاب على فتاة في حفر الباطن، وظهر في الفيديو الرائج على منصات التواصل الاجتماعي، وجود خمس فتیات يسرن بأحد الشوارع قبل أن يقترب منھن ثلاثة شباب، وقام أحدهم بضرب فتاة اقتربت من الشاب، في الوقت الذي طالب نشطاء التحقيق في الحادثة، وإلحاق العقوبة بالمعتدي.