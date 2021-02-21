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السعودية تبني أكبر مستشفى في موريتانيا

Mauritania and Saudi Arabia two flags together textile cloth, fabric texture stock photo
علما موريتانيا والسعودية

السعودية تبني أكبر مستشفى في موريتانيا

"مستشفى الملك سلمان" في نواكشوط سيحوي 300 سرير وسيكون متعدد التخصصات ومرجعاً لـ15 مستشفى إقليمياً في البلاد

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دبي - محمد عبد اللطيف

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أُعلِن في نواكشوط، الجمعة، عن تأسيس مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز في العاصمة الموريتانية بميزانية تتخطى الـ55 مليون دولار.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الاقتصادية الموريتانية نشرته وكالة الأنباء الموريتانية أن المستشفى، الذي يحوي 300 سرير، والذي سيكون متعدد التخصصات ومرجعاً لـ15 مستشفى إقليمياً موريتانياً، ممول بالكامل من طرف المملكة العربية السعودية، على شكل منحة للشعب الموريتاني.

مدخل أحد المستشفيات في نواكشوط (أرشيفية)
مدخل أحد المستشفيات في نواكشوط (أرشيفية)
تكليف الوشمي أميناً لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية السعودية تكليف الوشمي أميناً لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

وأوضح البيان أن هذا المستشفى سيُساعد في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بصفته مستشفى جامعياً، وبفضل موقعه الجغرافي وما ينتظر أن يلعبه من دور في الرفع من مستوى الخدمات الصحية في البلد بصورة عامة.

وأشار البيان إلى أن مستشفى الملك سلمان سيضم أقسام الطوارئ، والتنويم العام والتنويم للجراحة، وقسم العمليات الجراحية، وقسم الأمومة، وقسم الأطفال، وقسم العناية المركزة، وقسم طب الكلى، إضافة إلى العديد من العيادات، كما سيضم مختبراً متكاملاً وآخر للحالات المستعجلة ومبنى للإدارة العامة وسكناً للأطباء، بطاقة استيعابية تصل 50 وحدة سكنية وغيرها من المباني الإدارية.

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