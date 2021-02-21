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شاهد فرحة سعودي وهو يقف على قدميه لأول مرة في حياته

شاهد فرحة سعودي وهو يقف على قدميه لأول مرة في حياته

الشاب رجا المعبدي شرح لـ"العربية.نت" أنه يعاني من قصر في الأوتار من تحت الركبة والساق بسبب نقص في الأكسجين خلال الولادة

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العربية.نت - حامد القرشي

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"ما أدري، شعور حلو.. أول مرة أقف هذه الوقفة الكاملة"، بهذه العبارات أشعل سعودي من ذوي الإعاقة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في المملكة، حين بث فيديو عبر حسابه في "تويتر" يوثق فيه وقوفه على قدميه لأول مرة منذ 25 عاماً.

الشاب رجا المعبدي، تحدث إلى "العربية.نت" عن هذا الموضوع قائلاً: "أنا أبلغ من العمر 25 عاماً وأدرس في المرحلة الثانوية. وشعوري لا يوصف وأنا أقف على قدمي لأول مرة منذ ولادتي. أقل ما يقال عن شعوري هو ملامسة الغيوم وتذوق معنى الانتصار".

الشاب رجا المعبدي
الشاب رجا المعبدي
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وشرح المعبدي حالته الصحية وسبب إعاقته قائلاً: "حالتي الصحية هذه بدأت منذ الطفولة بسبب نقص الأكسجين عند الولادة، مما أدى إلى ضعف في عضلات الطرف السفلي من الأقدام. حالتي تصنف قصر في الأوتار من تحت الركبة والساق".

ولفت المعبدي إلى أنه في عام 2017 قرر الأطباء إجراء ثلاث عمليات جراحية له لإطالة الأوتار. وأضاف: "كنت في السابق أقوم بأداء مهامي اليومية بـ"الحبو" على اليدين أو بمساعدة الأهل والوالدة. وقمت باستخدام العكاز منذ عام ونصف، ولكن منذ يوم أمس أقف بدون عكاز ولله الحمد".

وختم حديثه قائلاً: "أنا من الأشخاص الذين يواجهون حياتهم بأسلوب التحدي والعزيمة والإصرار والهمة، وهذا ما زرعته والدتي في نفسي".

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