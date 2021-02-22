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السعودية: استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي

حمد آل الشيخ وزير التعليم السعودي

السعودية: استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ اليوم (الاثنين) عن استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني الحكومي والأهلي؛ وفق الضوابط المطبقة.

وقال وزير التعليم عبر حسابه في «تويتر» إن هذا الأمر يأتي حرصاً من القيادة على سلامة منسوبي التعليم في ظل استمرار جائحة كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن وزير التعليم في السعودية أعلن في وقت سابق آلية العودة للدراسة لعام 1442هـ، بحيث تنطلق عن بعد لجميع مراحل التعليم العام لمدة سبعة أسابيع، وعن بُعد أيضاً للمقررات النظرية في الجامعات والتعليم الفني، وحضورياً للمقررات العملية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تقويم التعليم والتدريب وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

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