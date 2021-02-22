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بالصور.. ملعب ترابي جنوب السعودية بين السحاب والضباب

ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)

بالصور.. ملعب ترابي جنوب السعودية بين السحاب والضباب

الملعب يقع على ارتفاع 2500 متر عن سطح البحر في منطقة باردة أغلب أوقات السنة

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العربية.نت - حامد القرشي ، تصوير: عبدالرحمن الحريصي

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يتميز ملعب ترابي في أعالي جبال جازان (جنوب السعودية) بموقعه حيث يبدو وكأنه وسط السحاب والضباب مما جعل أبناء المنطقة يتوافدون إليه كل مساء للعب كرة القدم وسط أجواء طبيعية خلابة.

المصور عبدالرحمن الحريصي وثق جمال هذا الملعب، وتحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "يقع الملعب في قرية القلة شرق جبال الحشر بمنطقة جازان، وقد تم إنشاؤه بجهود من الأهالي والرياضيين في القرية قبل نحو 25 عاماً".

ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
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وأضاف: "الملعب يتوسط السحاب والضباب معظم أوقات العام، ويحيط به نباتات العرعر. وتقام على أرضه البطولات الرياضية، وشهد أول بطولة في الملعب عام 1997م.".

وتابع: "الملعب يقع على ارتفاع 2500 متر عن سطح البحر، في منطقة باردة أغلب أوقات السنة، ومعتدلة في فصل الصيف. ودرجة الحرارة في القرية تلامس الصفر خلال فصل الشتاء، وترتفع حتى 25 درجة خلال فصل الصيف".

وأضاف: "تتميز القرية في هذه الأيام من السنة بالمناظر الطبيعية الخلابة بينما يغطي سماءها الضباب والسحب بشكل كثيف".

ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
6 صور ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
6 صور
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
ملعب قرية القلة (تصوير عبدالرحمن الحريصي)
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