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تدشين مركز طوارئ داحل الحرم المكي للخدمات الإسعافية

مركز الطوارئ

تدشين مركز طوارئ داحل الحرم المكي للخدمات الإسعافية

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  العربية.نت - حامد القرشي 

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تم اليوم تدشين الخدمة بمركز طوارئ الحرم ( 1 ) داخل المسجد الحرم لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين على مدار الساعة.

المركز مجهز بكامل التجهيزات الطبية الحديثة التي تسهم بإذن الله في التدخل السريع في حال وجود أي حالة طارئة داخل المسجد الحرام، كما تم توفير طاقم طبي متكامل للتعامل مع جميع الحالات وفق أفضل الممارسات والمعايير للحفاظ على سلامة وصحة زوار بيت الله الحرام.

وأكد المدير التنفيذي لمستشفى أجياد للطوارئ والمشرف على مراكز الحرم الدكتور وائل عيد، على الدور الفعال لمراكز طوارئ الحرم لخدمة الزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام على مدار العام، لافتا إلى وجود مراكز الطوارئ في أروقة المسجد الحرام و تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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