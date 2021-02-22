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تعيين بوراك شاكماك رئيساً لهيئة الأزياء السعودية

شعار هيئة الأزياء السعودية
شعارا وزارة الثقافة وهيئة الأزياء في السعودية

تعيين بوراك شاكماك رئيساً لهيئة الأزياء السعودية

يمتلك بوراك شاكماك سيرةً مهنية وعلمية كبيرة في صناعة الأزياء كان آخرها عمادته لكلية الأزياء في مدرسة بارسونز للتصميم "المدرسة الجديدة" في نيويورك منذ 2015

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العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت هيئة الأزياء في السعودية، اليوم الاثنين، تعيين بوراك شاكماك في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة.

وسيتولى شاكماك مهام إدارة قطاع الأزياء في السعودية وتنظيمه وتطويره ودعم وتمكين المواهب الشابة، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية للثقافة التي وضعتها وزارة الثقافة لمشروع النهوض بالقطاع الثقافي في المملكة.

ويمتلك بوراك شاكماك سيرةً مهنية وعلمية كبيرة في صناعة الأزياء، كان آخرها عمادته لكلية الأزياء في مدرسة بارسونز للتصميم "المدرسة الجديدة" في نيويورك منذ 2015.

بوراك شاكماك
بوراك شاكماك

وشغل قبلها مناصب قيادية في شركات صناعية كبرى، إلى جانب كونه مستشاراً للاستدامة في "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (UNCTAD)، وعضواً في المجلس الاستشاري لمجلس مصممي الأزياء الأميركي "ولكسز للأزياء".

ويحمل شاكماك درجتي ماجستير في إدارة الأعمال، من كلية سيرام للأعمال ومن جامعة ولاية سان فرانسيسكو. وقاد خلال مسيرته المهنية العديد من مبادرات الاستدامة، وأعد منحاً دراسية في "بارسونز سانت مارتينز" في لندن.

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وتعد هيئة الأزياء واحدة من 11 هيئة ثقافية أسستها وزارة الثقافة لإدارة القطاع الثقافي السعودي.

وتتولى الهيئة مسؤوليات متعددة في قطاع الأزياء تشمل وضع استراتيجية تطوير القطاع ومتابعة تنفيذها تحت إشراف وزارة الثقافة، إضافةً إلى الترخيص للأنشطة ذات العلاقة بمجال الأزياء، وتحديد الأنظمة والتشريعات الخاصة بالقطاع وتشجيع التمويل والاستثمار فيه، إلى جانب تقديم الدورات التدريبية والبرامج المهنية، ودعم وتمكين المواهب والمختصين وروّاد الأعمال في مجالات صناعة الأزياء.

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