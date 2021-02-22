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هكذا يبدو شاطئ ضباء الساحر شمال السعودية

سياحة السعودية

هكذا يبدو شاطئ ضباء الساحر شمال السعودية

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العربية نت - حامد القرشي ، تصوير - خالد الجهني

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ارتدت مدينة "ضباء" شمال غرب السعودية، حلة الشتاء بأجواء ساحرة وماتعة، وتتمتع هذه المدينة الساحلية بأجواء شتوية يغطي سماءها المطر والغيم.

المرشد السياحي مروان الجهني يقول لـ"العربية.نت": مدينة ضباء إحدى المدن الساحلية في السعودية والتي تتميز بصفاء لون مياهها، وتتعدد الشواطئ في مدينة ضباء، منها شاطئ المويلح وهو شاطئ يتألف من منطقتين، أحدهما رملي والآخر من الحصى، وأعماق المياه فيه متدرجة ملائمة للسباحة والرياضات البحرية المختلفة، بينما شاطئ الخريبة يتمتع بشواطئه الجميلة ومياهه الصافية، وتنوع بيئته البحرية، كما يوجد به مرسى للصيادين.

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وأضاف: "شاطئ شرما وهو شاطئ رملي على شكل هلال، تنتشر فيه أشجار الدوم والنخيل، ومياه ضحلة وملائمة للسباحة، بينما شاطئ القف يعد بكراً ويتميز بأشجار الشورى المنتشرة فيه وملاءمته للسباحة والرياضات البحرية المختلفة، فالعديد من محبي السباحة والغطس يحرصون على زيارة الشواطئ البكر في ضباء مثل البيضة والغال وعيانة والليانة وأبو شريرة والمعرش، لممارسة هوايتهم المفضلة في السباحة والغطس".



يذكر أن "ضباء" هي محافظة على ساحل البحر الأحمر تتبع منطقة تبوك، واشتهرت قديماً بكونها ميناء آمنا لسفن التجارة والصيد في شمال البحر الأحمر وبوفرة مائها العذب، ويحد ضباء من الشمال مدينة نيوم الجديدة، ومن الجنوب وادي كفافة ووادي سلمى وقرية العمود، وهي إحدى محطات الطريق الساحلي المعروف بطريق الحج المصري، وقد ازدهرت ضباء في العهد السعودي حين أُنشئت فيها مشاريع عدة، من أهمها محطة لتحلية المياه المالحة، والتي يخدم شمال غرب المملكة، ويربطها بالدول المطلة على حوض البحر المتوسط.

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