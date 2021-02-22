.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصورة سعودية تحصد مئات الجوائز العالمية.. تروي قصتها للعربية.نت

IMG-20210221-WA0083
أماني القحطاني

مصورة سعودية تحصد مئات الجوائز العالمية.. تروي قصتها للعربية.نت

أماني القحطاني حصلت على 373 جائزة خلال سنة وشهرين، إضافة إلى 4 ألقاب دولية في التصوير

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

جسدت سعودية صوراً إنسانية خلال رحلاتها في العديد من دول العالم، والتي ترويها قصص وحكايات الناس بلغة الصورة الضوئية الفريدة من نوعها، حتى حصدت العديد من الجوائز العالمية.

"أماني القحطاني" الحاصلة على 373 جائزة خلال سنة وشهرين، إضافة إلى 4 ألقاب دولية في التصوير، تحدثت إلى "العربية.نت" بقولها: "حصلتُ على ٢٩ جائزة دولية، ورفعت فيها مجموع جوائزي إلى 52 جائزة في مطلع هذا العام ٢٠٢١، كما حصلت على ميداليتين فضيتين وبرونزية في مسابقة Sardina المقامة في إيطاليا، و٦ جوائز بواقع ميداليتين ذهبيتين وفضية، ووسامين شرفيين ودبلوم في فوتون سيركت المقامة في الجبل الأسود، كما حصلت على الميدالية الفضية وبرونزيتين في مسابقة نادي روتاري اسطنبول في تركيا، وميداليتين ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، ووسامين شرفيين في سيركت البلقان في صربيا".

2 صور
2 صور

وتابعت: "كما حصلتُ على وسامين شرفيين في مسابقة Slavonija في كرواتيا، و الميدالية البرونزية في مسابقة جورجيا، كما حصلت على ٧ أوسمة شرفية في مسابقة دكا في بنغلاديش، لأصل إلى مجموع ٣٥٣ جائزة دولية المعترفة من قبل المنظمات الدولية (FIAP و PSA و GPU) في ٥٧ دولة، من خلال ٣٢ صورة مختلفة في ٢٢٣ مسابقة حول العالم."

2 صور
2 صور

وأكدت خلال حديثها على أهمية وجود معاهد خاصة باحترافية التصوير، "فالمعاهد مهمة جداً لصقل موهبة المصور أكثر، وبشكل أكاديمي، فالدراسة تدعم كل موهوب بشكل صحيح، فالأسس التي يجب أن يتحلى بها المصور المحترف هي الصبر واللباقة والأمانة في نقل الحقيقة أثناء التصوير، وعند نقل الأحداث وتصوير الأشخاص، ويجب أن يكون تصويرا حقيقيا وليس فيه تزييف لكسب مشاعر الناس".

2 صور
2 صور

وعن أحب الصور لنفسها قالت: "في مشهد بالهند لن أنساه أبداً، حين تصويرنا لحياة الناس، نأخذ معنا بعض الحلوى للأطفال لكسب ثقتهم وتشجيعهم لمساعدتنا في أخذ لقطات معبرة، وكسر الخوف في نفوسهم، وكانت هناك طفلة هندية أعطيتها الحلوى، وكانت سعادتها بحجم الدنيا، وطوال جلسة تصويرها أكلت جزءا منه وخبأت الجزء الثاني بطريقة طفولية جميلة، كأنه كنز ثمين".

2 صور
2 صور

وختمت حديثها: "طموحي وتطلعاتي لا حدود لها، فأتمنى مع الدعم الهائل من حكومتي الغالية، أن أجد الفرصة للمشاركة في معارض بلدي بشكل أكبر، ودعم الإعلام لنا في برامج وطنية، حتى نستطيع أن نشارك في رؤية وطننا، وإيصالها للعالم من خلال عدسة محبة وعاشقة لوطن عظيم".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

ولي العهد السعودي يجري عملية ناجحة ويغادر المستشفى ولي العهد السعودي يجري عملية ناجحة ويغادر المستشفى
هذا اليوم بالتحديد الذي سيدخل فيه شهر رمضان هذا اليوم بالتحديد الذي سيدخل فيه شهر رمضان
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
بعد تسليم 600 ألف جرعة.. السعودية: جهودنا تؤتي ثمارها بعد تسليم 600 ألف جرعة.. السعودية: جهودنا تؤتي ثمارها
28 مركزاً لزراعة الأعضاء في السعودية ضمن الأفضل عالمياً 28 مركزاً لزراعة الأعضاء في السعودية ضمن الأفضل عالمياً
قطر تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح عملية ولي العهد قطر تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح عملية ولي العهد

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد