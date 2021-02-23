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بـ40 مليون دولار.. اتفاقية سعودية مع الأغذية العالمي لمساعدة اليمن

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بـ40 مليون دولار.. اتفاقية سعودية مع الأغذية العالمي لمساعدة اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي لمنع حدوث مجاعة وسوء التغذية في اليمن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفاً في بعض المناطق اليمنية، يستفيد منها 2,333,333 فرداً بتكلفة 40,000,000 دولار أمريكي لمنع حدوث مجاعة وسوء التغذية.

ووقع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، فيما وقعها عن برنامج الغذاء العالمي المدير التنفيذي السيد ديفيد بيزلي.

كما تهدف الاتفاقية إلى تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (IPC) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في الجمهورية اليمنية، وتستفيد منها المحافظات التالية: أبين، الحديدة، عمران، البيضاء، الضالع، مأرب، شبوة، تعز، المهرة، سقطرى، حضرموت، عدن، الجوف، حجة، إب، لحج، صعدة، صنعاء، المحويت، ذمار، أمانة العاصمة، ريمة، وسيتم المشروع خلال ستة أشهر بإذن الله.

وأكد الدكتور عبد الله الربيعة في تصريح صحفي الدور الريادي الذي وصلت له المملكة بمجال العمل الإغاثي والإنساني في العالم، حيث دأبت عبر تاريخها على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة ودعمها، إيمانا منها بأهمية العمل الإنساني والإغاثي، مفيدا أن الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني تشكل أولوية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وأن المملكة تعد أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن الدعم السعودي شمل جميع المجالات وساعد الأمم المتحدة ووكالاتها في توفير سبل العيش الكريم لملايين المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.

وأفاد الربيعة أن الاتفاقية الموقعة اليوم مع برنامج الغذاء العالمي ستسهم في توفير الأمن الغذائي للأسر الأشد احتياجا في اليمن بمختلف فئاته. مبينًا أن ذلك يأتي في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المتواصلة المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم اليمن وشعبه بمختلف المجالات وفقا للتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده.

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