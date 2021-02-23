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"الأقحوان الأبيض" يرسم لوحات فنية شمال السعودية

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الأقحوان

"الأقحوان الأبيض" يرسم لوحات فنية شمال السعودية

نبات الأقحوان أو كما يسمى القحويان هو نبات موسمي ربيعي مُزهر أزهاره بيضاء على شكل دائرة

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العربية نت - حامد القرشي

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رسمت زهور "الأقحوان الأبيض" الشهيرة، لوحات فنية مريحة للأنظار على نفود الخبة غرب منطقة ‫حائل شمال السعودية، وذلك بعد هطول أمطار الوسم لتتزين المناطق البرية.

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ووثقت عدسة المصور والمهتم بالمناطق البرية والنباتات "عبدالله البرغش"، الحدث بعدسته، فبرزت زهور الأقحوان التي تعتبر نباتات زهورية تحمل العديد من الأشكال و الأنواع.

وكشف البرغش أن السعودية تعرف بهذا النوع من الزهور الذي يسمى (تناستوم) وطوله في المناطق البرية من 15 سم إلى 50 سم، بينما يصل طوله في المحميات البرية إلى 90 سم، أما الأقحوان فهي وردة بيضاء داخلها دائرة صفراء، وهو المعروف وينبت معظمه في مناطق رملية أو محميات شمال المملكة.

4 صور
4 صور

وأضاف أن زهور التناستوم العذزي، هو الشكل الذي نراه حالياً ويتكاثر في النفود الكبير بمنطقة حائل وبمناطق واسعة كما يخالطه الخزامى وغيرها من الزهور، أما الأقحوان لا يزرع، ولكنه يتواجد منذ زمن في الأراضي الرملية بعد أمطار الوسم وغزارتها على المنطقة، فيما يقوم البعض بزراعته وقت نجم الوسم ورش البذور، لكي تنبت بعد الأمطار، لاسيما وأنها لا تتحمل الأجواء الباردة.

3 صور
3 صور

يذكر أن نبات الأقحوان أو كما يسمى القحويان، هو نبات موسمي ربيعي مُزهر، أزهاره بيضاء على شكل دائرة، وينبت في السهول والأراضي، وهو عبارة عن زهرتين في زهرة واحدة، حيث تعد البتلات البيضاء زهرة، والجزء الأصفر من الداخل زهرة أخرى.

وتستخدم أوراق زهور الأقحوان في كثير من الأحيان في تحضير السلطات، والبعض يستخدم الأقحوان أو ما يُعرف بالبابونج كمشروب ساخن لأغراض علاجية كإزالة بعض الآلام وعلاج للكحة.

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