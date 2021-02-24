البنك الدولي: السعودية تحقق المساواة في التوظيف بين الجنسين

حقّقت المملكة العربية السعودية تقدّماً جديداً للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مُقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة، حيث سجّلت المملكة 80 درجة من أصل 100، مُتقدّمة عن الدرجة التي حقّقتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة، لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن هذا الإنجاز الذي حققته المملكة يأتي تأكيداً على قوة واستمرار زخم الإصلاحات التشريعية في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، إذ قامت المملكة بتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة، لتلبية احتياجات سوق العمل، وفق ما نقلته وكالة "واس".

5 مؤشرات رئيسية

وبحسب نتائج التقرير، فإن المملكة حققت الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسة من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر، فيما حافظت على درجتها في الثلاثة مؤشرات الأخرى وهي الزواج، ورعاية الأطفال، والأصول والممتلكات، وتضع هذه النتائج المملكة في مصاف الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

من جانبه، علق وزير التجارة ماجد القصيي عبر منصة تويتر قائلاً: نُبارك للوطن الغالي والقيادة الرشيدة على تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في الأنظمة واللوائح المرتبطة، بمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وذلك وفقًا لـتقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021".

نُبارك للوطن الغالي والقيادة الرشيدة على تقدم المملكة للعام الثاني على التوالي في الأنظمة واللوائح المرتبطة بمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وذلك وفقًا لـتقرير "المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021"#رؤية_السعودية_2030 https://t.co/pmdtnvMAaD — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) February 24, 2021

يذكر أن الإصلاحات الجديدة هي امتداد لسلسلة من إصلاحات الأنظمة واللوائح التنفيذية المرتبطة بتعزيز دور المرأة للمشاركة في التنمية الاقتصادية، ومن أبرزها عـدم التمييـز بيـن الجنسين فـي الحصـول على خدمات التمويل وتأسيس وممارســة العمل التجاري، والمساواة في سن التقاعد بين الجنسين، ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور والوظائف، ومنع فصل المرأة من العمل خلال فترة الحمل، وضمان استمرار دفع الرواتب خلال إجازة الوضع.