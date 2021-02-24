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السعودية.. اعتقال مشهر السلاح على رجال الأمن

السعودية.. اعتقال مشهر السلاح على رجال الأمن

شرطة منطقة الرياض عثرت بحوزته على مواد مخدرة وسلاح ناري من نوع مسدس وعدد من الطلقات الحية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه في فجر يوم الاثنين 10/ 7/ 1442 هـ، وأثناء قيام دوريات الأمن بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض، ترجل قائدها وهو يشهر سلاحاً نارياً على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء، محاولاً الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح.

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وأكد الكريديس أن الدوريات تمكنت على الفور من تضييق الخناق على الرجل والتعامل معه، بما يقتضيه الموقف والقبض عليه، وتبين أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر، عثر بحوزته على 3568 قرصاً من مادة الأمفيتامين والروش المخدر، و1500 غرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية، واتضح أن المركبة التي كان يقودها مسروقة.

كما جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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