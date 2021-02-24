السعودية وعُمان تؤكدان أهمية العمل الخليجي المشترك

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الأربعاء أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومتابعة نتائج قمة العُلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير 2021م، فضلاً عن العمل على مؤازرة ودعم كافة الجهود الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وأعرب الجانبان خلال لقائهما اليوم في مسقط، عن اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما الحكيمتين على تعميق وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات التي تعود بمزيد من المنافع المتبادلة، وتعزز من المصالح المشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، إلى جانب تطوير التعاون العلمي، وفي قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن السيبراني والصحة والثروة الزراعية والسمكية والبيئة وغير ذلك من المجالات.

كما تبادلا على الصعيد الدبلوماسي والسياسي، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

هذا وكان وزير الخارجية السعودي قد وصل إلى العاصمة العُمانية مسقط في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله والوفد المرافق وزير الخارجية بسلطنة عُمان، والسفير المكلف بتسيير أعمال دائرة المراسم بوزارة الخارجية الدكتور خالد بن سعيد الجرادي.