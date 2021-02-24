الصحة السعودية تعلق على شائعات تلاحق لقاح كورونا

أبدى وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، أسفه لترويج معلومات مغلوطة بشأن لقاح فيروس كورونا.

وعلق الربيعة على مقطع فيديو توعوي بشأن مخاطر المعلومات المغلوطة حول اللقاح، الثلاثاء، قائلاً: "يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها، لا تدع قناعات لا صحة لها تكون سبباً في أذية من تحب. بادر بتسجيلهم لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، حفظ الله آباءنا وأمهاتنا".

يشار إلى أن الفيديو تناول "حواراً تمثيلياً" بين مجموعة شباب يزعم أحدهم أن "لقاح كورونا له تبعات". وعلقت الوزارة على هذا الاستهتار في الحديث عن اللقاح بين الأصدقاء، محذرة من مخاطر الانسياق والتورط في ترويج الشائعات.

يؤسفنا رؤية هذه المشاهد ويؤلمنا تكرارها، لاتدع قناعاتٍ لا صحة لها تكون سببًا في أذية من تحب.



بادر بتسجيلهم لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي، حفظ الله آباءنا وأمهاتنا 🤲🏻 https://t.co/juyoCAguL5 — توفيق الربيعة (@tfrabiah) February 23, 2021

يذكر أن وزارة الصحة دأبت على نشر المقاطع المصورة والرسائل التوعوية حول لقاح كورونا ودعت للمساهمة في المحافظة على صحة كبار السن وتسجيلهم لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي.

إلى ذلك توسعت بمراكز اللقاحات في كل مناطق المملكة حتى يتسنى أخذ اللقاح بالمراكز القريبة من السكن. وحددت الرقم 937 للإجابة على كل الاستفسارات الطبية أو الإجرائية حول ⁧‫لقاح كورونا‬⁩.

وكانت اللجنة الوطنية للأمراض المعدية قد أقرت الاكتفاء بجرعة واحدة لمن سبق وأن أصيب بالفيروس، وتكون بعد مرور 6 أشهر من التعافي، كما تعتبر الجرعة منشطة للمناعة الطبيعية التي تكونت لدى الشخص.