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لعشاق الخيول العربية الأصيلة.. 20 صورة مدهشة

لعشاق الخيول العربية الأصيلة.. 20 صورة مدهشة

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العربية.نت - نادية الفواز  

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نجح مصور ضوئي سعودي، في تحويل عشقه للخيول العربية الأصيلة إلى إنتاج حزمة من الصور الإبداعية التي أظهرت جمال الخيل، لتحكي تميز الخيول عبر أشكالها وألوانها وحركاتها، حتى خطف أربع جوائز لمسابقات تصوير خليجية وسعودية.

المصور "عبد الله العكشان" الذي عشق التصوير منذ طفولته، وامتلك كاميرا منذ عمر 10 سنوات، تحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "عام 2009 م بدأتُ في الاحتراف وخوض تجارب في التصوير الرياضي للسيارات، في حين أعشق الخيل العربي واستطعت توثيق جمالها بشكل مختلف وخاص".

وأضاف: "بدأت القصة حين تعرفت على أحد ملاك اسطبل الخيول في منطقة القصيم عام 2016، من هنا بدأت الانطلاقة، وأصبحتُ أرتاد الاسطبل بين فترة وأخرى، لأخرج بحزمة من الصور المختلفة تُظهر مكامن جمال الخيل العربي الأصيل".

وعن الأمور التي يجب مراعاتها في تصوير الخيل، قال: "عملية تصوير الخيل عمل معقد، وخصوصاً تصوير خطوات الخيل، واتجاه الأذنين يجب أن يكون للأمام، كما هناك صعوبة أحياناً في خطف صور الخيل رافعة ذيلها".

المصور العكشان، حصل على المركز الثالث في مسابقة ألوان السعودية فئة التراث الوطني، والمركز الأول في مسابقة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية، ويتطلع لتكوين فريق سعودي مختص بتصوير الخيول العربية الأصيلة.

15 صور
15 صور
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