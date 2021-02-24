بعد تسليم 600 ألف جرعة.. السعودية: جهودنا تؤتي ثمارها

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن المملكة مساهم رئيسي في برنامج كوفاكس للقاحات.

وقال بن فرحان على تويتر، الأربعاء: "خلال رئاستنا لمجموعة الـ20 ساعدنا على حشد الجهود الدولية لمكافحة كورونا".

During the Kingdom's presidency of the G20, we helped muster international efforts to combat COVID19 and we are a major contributor to the #COVAX scheme.



I'm pleased these efforts are starting to bare fruit and proud to see an important step with this delivery to #Ghana today. https://t.co/dnLQSHFIC1 — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) February 24, 2021

كما أضاف: "يسعدني أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها وأنا فخور برؤية خطوة مهمة مع هذا التسليم إلى غانا اليوم"، مشيراً إلى توصيل 600 ألف جرعة من اللقاح إلى تلك الدولة الإفريقية.

يذكر أن نظام كوفاكس كان قد أعلن عن تسليم أول شحنة عالمية للجرعات إلى غانا، واصفاً اليوم بالتاريخي.

أثبتت جاهزيتها

وقد تم اختيار غانا كأول دولة بعدما أثبتت جاهزيتها من ناحية الأطقم الطبية ونظام التخزين لاستقبال اللقاحات المضادة لكورونا بتمويل من نظام "كوفاكس" التابع للأمم المتحدة.

إلى ذلك تلقت غانا 600 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد من الشركة المصنعة "معهد سيروم الهندي" في "بيون" بالهند.

كما قالت يونسيف في بيان إن "تسليم هذه الشحنة يشكل بداية ما يتوقع أن يكون أكبر إمداد وتوزيع للقاحات في التاريخ".

وفي هذا السياق تخطط الأمم المتحدة لتوزيع ملياري جرعة خلال العام الحالي عبر نظام "كوفاكس".