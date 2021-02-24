بالصور.. مشاهد ساحرة للحظات غروب الشمس في بيشة

من على ارتفاع 2000 متر عن مستوى سطح البحر، رُصدت لحظات ساحرة لغروب الشمس في بيشة التابعة لمنطقة عسير جنوب السعودية.

الصور التي ظهرت فيها خطوط الشفق الأحمر، حين وداع الشمس الأفق، رسمت مشاهد آسرة للقلوب في لحظات تواري الشمس عن الأنظار، وسط أجواء شتوية تمازجت بين انخفاض درجات الحرارة، والنسمات الباردة.

عدسة مؤسس نادي بيشة الفوتوغرافي المصور الضوئي "سياف الشهراني" وثقت تلك المشاهد لغروب الشمس أيام الشتاء الجميلة، لتتحول تلك الصور إلى لوحات إبداعية، يندر اتقانها لدى هواية التصوير، باعتبارها تقنية عالية في إخراج صور الغروب.





وقال المرشد السياحي في بيشة وعسير عبدالله الشهراني في حديثه إلى "العربية.نت": إن بيشة لها مع الشتاء طابع خاص، ولغروب الشمس خلف واديها العظيم، منظر مهيب فمنظر الغروب كأنه سعف النخيل يحتضن الشمس ويمنعها من الغروب، وكأن جبالها النايفات تتشبث بخيوط أشعتها الذهبية الحمراء، مع نسمات مساء الشتاء البارد، حيث تلامس درجات الحرارة 2 و3 درجات مئوية.

وأضاف: "مرتفعات الحجاز التي تتعمق فيها بيشة بوادي ترج وبالقرن تكون درجات الحرارة أكثر برودة، وتتميز بأجوائها الطبيعية الساحرة في الصحراء وفي الجبال، وتكثر فيها المزارع والشعاب والمسطحات الخضراء".