السعودية.. بطولة "فورمولا إي" تنطلق الجمعة في الدرعية

شهدت حلبة الدرعية المعنية باستضافة جولات بطولة "فورمولا إي"، في نسختها الرسمية الثالثة على التوالي المقامة في السعودية، اليوم الخميس، انطلاق التجارب الحرة للمتسابقين المشاركين، وذلك قبل انطلاق البطولة بشكل رسمي، الجمعة.

ومن المقرر أن تشهد البطولة العالمية مشاركة 24 متسابقاً من أبرز اللاعبين الذين يمثلون أشهر الشركات العالمية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، في نسخة استثنائية تستخدم بها إضاءة حلبة السباق بتقنية "LED"، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي منذ تأسيسه، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

إلى ذلك تحدث إلى "العربية.نت" مدير مشروع الفورمولا إي، مروان البازعي، في وقت سابق قائلاً: "العالم بأسره سيشاهد خلال الأيام القادمة مع انطلاق منافسات بطولة "الفورمولا إي" قدرة السعودية على استضافة هذا الحدث العالمي، حيث اكتملت الاستعدادات بالسواعد الوطنية الشابة، وهي بأتم الجاهزية لاستقبال أبطال الفرق المشاركة من مختلف دول العالم في حلبة الدرعية، وهدفنا المعتاد هو تقديم عمل شامل يليق بالدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من حكومة المملكة".

وأضاف: "اتضح لنا من خلال إقامة منافسات البطولات في مجال سباقات السيارات العالمية في الأعوام الماضية، وحتى إعلان إقامة هذه البطولة، الجماهيرية الكبرى التي تحظى بها هذه الرياضة في السعودية، الأمر الذي يجعلنا نعلنه بكل وضوح أن الأعوام القادمة ستكون مختلفة كلياً بمفاجآت عالمية من العيار الثقيل".

يذكر أن المواسم الرياضية الماضية المستضافة في السعودية، حظيت باهتمام على مستوى الإعلام الدولي والمحلي، وشهدت حراكًا رياضيًّا كبيرًا، بعد أن نظمت الهيئة العامة للرياضة عددًا من المناسبات الرياضية المتنوعة، إضافة إلى استقطاب العديد من الأحداث الرياضية لتدخل السعودية في حقبة رياضية جديدة تحقق تطلعات القيادة والمجتمع للوصول بالرياضة السعودية للتنافسية العالمية.