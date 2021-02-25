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هذا موعد انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
مهرجان البحر الأحمر

هذا موعد انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم

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العربية.نت - حامد القرشي

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كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن موعد إطلاق دورته الافتتاحية، وذلك خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر 2021، في جدة التاريخية وتستمر لـ 10 أيام.

ويجمع المهرجان فريقاً من الخبراء والمبرمجين والسينمائيين من السعودية والعالم للإسهام في إنجاح دورته الأولى، وذلك بانتقاء وجلب أفلام من جميع أنحاء العالم، سيعرضها المهرجان للجمهور ضمن المسابقة الرسمية أو برامجه الأخرى خارج المسابقة.

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كما يستعرض المهرجان الكيفية التي استطاعت من خلالها السينما التأقلم والتحول إلى العصر الرقمي، والمنصات الجديدة، إلى جانب تسليط الضوء على تغيّر الدور الذي تلعبه المرأة في صناعة السينما.

ويسعى المهرجان إلى تقوية الروابط الإبداعية بين المملكة وبقية دول العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والأعمال الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة إلى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.

يشار إلى أن مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأسست عام 2019، لاحتضان الطاقات الإبداعية، عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، تشمل عروض الأفلام، والندوات، وورش العمل، والمعارض، والأرشفة، إضافة إلى استضافة عشاق الأفلام، والسينمائيين، ومحترفي صناعة السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أضخم احتفال سينمائي من نوعه في المنطقة.

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