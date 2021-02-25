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ولي العهد السعودي يجري عملية ناجحة ويغادر المستشفى

الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يجري عملية ناجحة ويغادر المستشفى

بيان للديوان الملكي: الأمير محمد بن سلمان أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية

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دبي - العربية.نت

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أجرى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت العملية بالنجاح.

وذكر بيان للديوان الملكي أن "ولي العهد (غادر) المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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