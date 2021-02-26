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البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية

الملسك سلمان وبايدن
الملك سلمان وبايدن

البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية

قال البيت الأبيض إن "بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن".

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دبي - قناة العربية

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية".

وأفاد البيت الأبيض أن بايدن تحدث مع العاهل السعودي، الخميس.

وقال البيت الأبيض إن "بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن".

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كما أشار البيت الأبيض إلى أن "بايدن والملك سلمان بحثا الأمن الإقليمي".

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خادم الحرمين الشريفين أجرى اتصالاً هاتفيًا، بالرئيس بايدن.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين، بايدن بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأميركي خلال الاتصال، على عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.

بايدن
بايدن

كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأميركي على التزام الولايات المتحدة الأميركية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد بايدن بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأثنى الرئيس الأميركي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.

فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

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