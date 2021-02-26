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قطر تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح عملية ولي العهد

الملك سلمان وأمير قطر
الملك سلمان وأمير قطر

قطر تهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح عملية ولي العهد

أمير قطر أرسل برقية مماثلة إلى ولي العهد للتهنئة بنجاح العملية الجراحية

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دبي - العربية.نت

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هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في برقيةٍ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

كما أعرب أمير دولة قطر في برقية مماثلة إلى ولي العهد عن التهنئة بمناسبة نجاح العملية الجراحية، نقلاً عن وكالة الانباء السعودية (واس).

وهنأ الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر ووزير الداخلية عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

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