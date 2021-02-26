مراسلو شبكات عالمية: تقرير مقتل خاشقجي بلا أدلة أو معلومات

أكد مراسلون لشبكات عالمية أن التقرير الأميركي حول مقتل جمال خاشقجي لم يتضمن أي دليل، ولا يحوي أي معلومات أو دلائل.

وذكر مراسل CNN لشؤون الأمن القومي أن "تقرير خاشقجي لم يقدم أي دليل ملموس".

وأوضح مراسل CNN لشؤون الأمن القومي أن "تقرير خاشقجي وضع بناء على تقييم استخباراتي وليس على أدلة".

إلى ذلك، قالت مراسلة CBS إن "تقرير مقتل خاشقجي يتضمن تكهنات دون معلومات أو دلائل".

وأضافت مراسلة CBS أن "تقرير مقتل خاشقجي لم يتضمن أي دليل".

وأصدر البيت الأبيض، الجمعة، تقريرا، عن مقتل خاشقجي.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السعودية أن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير الذي زُود به الكونغرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي، رحمه الله.