السعودية.. أكثر من 15 ألف عملية لمكافحة الجراد خلال عام

تواصل وزارة البيئة والمياه والبيئة في السعودية، جهودها في أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في مختلف مناطق المملكة، حيث تم اكتشاف تواجد الجراد خلال شهر يناير الماضي ضمن 143350 هكتارا، وتم معالجة 48690 هكتارا.

وفي هذا الصدد، تحدث مدير عام مركز الجراد والآفات المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس "محمد الشمراني" إلى "العربية.نت"، وقال بأن الوزارة قامت بمعالجة 17 سرباً تم مكافحتها بالرش الجوي بإجمالي 3499 هكتارا في مختلف مناطق السعودية، ومنها تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان، وما تزال جهود المكافحة مستمرة للقضاء على هذه الآفة.

وأشار الشمراني، الى أنه خلال عام 2020 شملت 1834584 موقعاً، منها 225254 مصاباً، وإجمالي عمليات الرش بلغت 15050 عملية تم خلالها مكافحة 167 سربا، ورفع 7086 تقريرا يوميا، تم خلالها شرح تفاصيل تدخل الوزارة في مكافحة الجراد في الرياض بمساحة 71577 هكتارا، ومكة المكرمة 71577 هكتارا، والمدينة المنورة 5760 هكتارا، والمنطقة الشرقية 46555 هكتارا، والقصيم 8410 هكتارات، وتبوك 2440 هكتارا، وحائل 9648 هكتارا، والجوف 140 هكتارا، والحدود الشمالية 150 هكتارا، والباحة 4783 هكتارا، وعسير 11661 هكتارا، وجازان 39390 هكتارا، ونجران 1975 هكتارا.

وقال: "الوزارة أطلقت خدمة بلاغات الجراد الصحراوي عبر النظام الإلكتروني "بلغ"، لتمكين المستفيدين الإبلاغ عن حالة الجراد عبر النظام مباشرة، ومتابعة حالة البلاغ، ويمكن تقديم البلاغ عبر الرابط: https://web.mewa.gov.sa/ucs/ ، حيث تهدف الوزارة من إطلاق هذه الخدمة، إلى السيطرة على الجراد والآفات النباتية المهاجرة في جميع مناطق السعودية، وتقديم المشورة الفنية للحد من انتشار الجراد وحماية المناطق الزراعية.

وأكد بأن الوزارة تعمل من خلال مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، على إعداد المناهج والخطط الشاملة للاستكشاف والمكافحة، ومتابعة عمليات المراقبة والإشراف اللازمة لاستكشاف الجراد، ومراقبة تحركات أسراب الجراد بالمناطق المجاورة وخلال مواسم الهجرة، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئات العلمية المحلية والدولية في مجال الرصد وتبادل المعلومات عن تحركات الجراد ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة اللازمة والمناسبة لمكافحته.

وتنفذ الوزارة، خططا موسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث ينفذ المركز عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق السعودية، ويوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.

وتواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنفيذ الخطط الموسمية لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، حيث ينفذ المركز عمليات المسح لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في مناطق المملكة المختلفة، كما يوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.