تركي آل الشيخ: مسرحية "بودي جارد" صفقة ناجحة والقادم أجمل

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مساء أمس الجمعة، عن انطلاق عرض مسرحية "بودي جارد"، التي تعد آخر أعمال الفنان المصري عادل إمام على خشبة المسرح، وذلك على منصة "شاهد".

الفنان الكبير الزعيم عادل امام ترند في عدد من الدول العربية اليوم بسبب مسرحية بودي جارد التي اعتبرها صفقه ناجحه بين الترفيه وشاهد ولن تكون الاخيره والقادم اجمل 👍❤️🔥 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 26, 2021

وفي هذا الصدد، علّق رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "الفنان الكبير الزعيم عادل إمام ترند في عدد من الدول العربية بسبب مسرحية بودي جارد التي اعتبرها صفقة ناجحة بين الترفيه ومنصة شاهد، ولن تكون الأخيرة، والقادم أجمل".

وحظيت المسرحية، التي بدأ عرضها فعلياً ليلة البارحة على منصة "شاهد"، بمشاهدات عالية مع اهتمام واسع على متابعة أخبارها من قبل كبار الصحافيين في السعودية ومحبي الفن، إضافة إلى رواد منصات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء الوطن العربي. كما أنها نالت حيزا كبيرا من التفاعل على محركات البحث في مختلف البلدان العربية.

يذكر أن مسرحية "بودي جارد" استمر عرضها لمدة تصل إلى 11 موسما، انطلاقاً من نهاية التسعينات إلى أن توقفت كلياً في عام 2010. وهي من بطولة عادل إمام، ومصطفى متولي وسعيد عبد الغني وعزت أبو عوف وشيرين سيف النصر ورغده ومحمد داؤود، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.