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تركي آل الشيخ: مسرحية "بودي جارد" صفقة ناجحة والقادم أجمل

Turki al-Sheikh, Chairman of Saudi's General Authority for Entertainment, attends the friendly football match between Brazil and Argentina at the King Saud University stadium in the Saudi capital Riyadh on November 15, 2019.
المستشار تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ: مسرحية "بودي جارد" صفقة ناجحة والقادم أجمل

حظيت المسرحية التي بدأ عرضها ليلة البارحة على منصة "شاهد" بمشاهدات عالية مع اهتمام من قبل كبار الصحافيين في السعودية ومحبي الفن

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العربية.نت - عبد العزيز المطيري

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، مساء أمس الجمعة، عن انطلاق عرض مسرحية "بودي جارد"، التي تعد آخر أعمال الفنان المصري عادل إمام على خشبة المسرح، وذلك على منصة "شاهد".

وفي هذا الصدد، علّق رئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلاً: "الفنان الكبير الزعيم عادل إمام ترند في عدد من الدول العربية بسبب مسرحية بودي جارد التي اعتبرها صفقة ناجحة بين الترفيه ومنصة شاهد، ولن تكون الأخيرة، والقادم أجمل".

مشهد من مسرحية بودي جارد
مشهد من مسرحية بودي جارد
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وحظيت المسرحية، التي بدأ عرضها فعلياً ليلة البارحة على منصة "شاهد"، بمشاهدات عالية مع اهتمام واسع على متابعة أخبارها من قبل كبار الصحافيين في السعودية ومحبي الفن، إضافة إلى رواد منصات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء الوطن العربي. كما أنها نالت حيزا كبيرا من التفاعل على محركات البحث في مختلف البلدان العربية.

يذكر أن مسرحية "بودي جارد" استمر عرضها لمدة تصل إلى 11 موسما، انطلاقاً من نهاية التسعينات إلى أن توقفت كلياً في عام 2010. وهي من بطولة عادل إمام، ومصطفى متولي وسعيد عبد الغني وعزت أبو عوف وشيرين سيف النصر ورغده ومحمد داؤود، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

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