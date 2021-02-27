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الصحة السعودية: هذه المدة التي تفصل بين جرعات لقاحات كورونا

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لقاح كورونا

الصحة السعودية: هذه المدة التي تفصل بين جرعات لقاحات كورونا

"المصابون مسبقًا بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) سيتم إعطاؤهم جرعة واحدة بعد (٦) أشهر من الإصابة".

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - حامد القرشي

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أكدت وزارة الصحة السعودية على أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19، وأن لقاح فايزر- بيونتيك من جرعتين بفاصل ٣ - ٦ أسابيع، ولقاح استرازينيكا - أكسفورد من جرعتين بفاصل ٨ - ١٢ أسبوع.

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وأفادت أنه يمنع من أخذ لقاح فيروس كورونا من يعانون حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن، ويتطلب أخذ حقنة الإبنيفرين، كما أن الحساسية غير المفرطة بأنواعها والحساسية المفرطة التي لا تتعلق باللقاحات أو العلاجات القابلة للحقن مثل حساسية الطعام أو الحيوانات الأليفة أو سموم الحشرات والزواحف أو الحساسية من المهيجات البيئية أو اللاتكس أو الأدوية الفموية ليست موانع للتطعيم.

فيما أعلنت يوم أمس عن التوسع في إتاحة المواعيد عبر تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا حسب الفئات المستهدفة وذلك في كافة مناطق المملكة من خلال مراكز تقديم اللقاحات، ودعت الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

وأشارت إلى أن المصابين مسبقًا بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) سيتم إعطاؤهم جرعة واحدة بعد (٦) أشهر من الإصابة، باعتبارها منشطة للمناعة التي تكونت نتيجة التعرض للفيروس. وبذلك يتاح لهم الحجز عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بعد المدة المحددة (٦) أشهر.

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